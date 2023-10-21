Нигер попал под санкции

Европейский союз объявил о создании механизма введения односторонних санкций в отношении Нигера.

«Совет ЕС сегодня одобрил механизм введения запретительных мер ввиду ситуации в Нигере. Евросоюз с самого начала в самой жесткой форме осудил переворот в Нигере.

Сегодняшнее решение позволит поддержать усилия Экономического сообщества стран Западной Африки и посылает сильный сигнал, что за военный переворот придется заплатить высокую цену. Чтобы гарантировать доставку гуманитарной помощи в Нигер, новый режим будет включать гуманитарные исключения», - говорится в заявлении.