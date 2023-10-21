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Бешеный ритм жизни и рост деловой активности диктуют необходимость создания комфортных условий для успешного ведения бизнеса с минимальными потерями средств и времени. Сегодня представители деловых кругов Баку имеют уникальную возможность обустроиться в бизнес-комплексе Crescent Business Centre.

Данный бизнес-комплекс, предлагающий идеальные условия и продуманную инфраструктуру на территории Приморского бульвара, является частью грандиозного проекта Crescent Bay. Помимо бизнес-центра в комплексе запланировано открытие пятизвездочного отеля, апартаментов класса «люкс», торгового центра, большого количества ресторанов и зон для отдыха.

Надежность и качество Строительство здания Crescent Business Centre осуществляется согласно всем нормам международных стандартов авторитетной компанией PASHA Construction. Архитектором здания является застройщик с мировым именем DC Architects. Специалисты этой команды проектировали здание всемирно известного пятизвездочного отеля Burj Al Arab в Дубае.

Уникальность проекта Пространство Crescent Business Centre организовано таким образом, чтобы сотрудникам офисов было комфортно работать, проводить встречи и устраивать приятные обеденные перерывы. Для этого в комплексе Crescent Bay создана своя экосистема. К услугам резидентов конференц-залы, рестораны, кофейни, фитнес-клуб, SPA-центры, салоны красоты и торговый центр. Таким образом, резидентам Crescent Business Centre не придется выезжать за пределы комплекса ради делового обеда либо прекрасного завершения насыщенного трудового дня. Кроме того, в пешей доступности от здания бизнес-центра расположена дополнительная инфраструктура - Port Baku и Port Baku Walk.

Удобное расположение Главное правило на рынке недвижимости - это удобное расположение. Бизнес-центр класса А – Crescent Business Centre – построен на проспекте Нефтяников напротив Port Baku I & II. Эта локация принадлежит к числу самых престижных деловых районов Баку. Разместиться в Crescent Business Centre – получить не только развитую и комфортную инфраструктуру, но и использовать шанс на развитие компании, поскольку обстановка в бизнес-центре будет всячески стимулировать и способствовать повышению корпоративного духа. Панорама Каспия и набережной либо вид на современный и колоритный Баку из окна вашего офиса в Crescent Business Centre помогут вам настроиться на нужный лад и реализовать самые смелые идеи.

Немного полезных цифр Crescent Business Centre состоит из 41 этажа с панорамным остеклением. К услугам резидентов 11 лифтов, а также автостоянка на 912 парковочных мест. Общая площадь здания составляет 46 707 кв. метров. Планировки офисных этажей позволяют арендовать офис площадью от 200 до 1580 кв.м. Здание подойдет для любого формата организации пространства: open space, классический или гибкий офис. Ставки аренды начинается от 29 манатов за кв. м в месяц в зависимости от этажа и вида, открывающегося из окна.

Куда обращаться за офисом мечты Чтобы не опоздать с бронированием площади под будущий офис в одном из лучших бизнес-центров Баку, следует обратиться в компанию PASHA Real Estate. Арендаторы смогут приступить к отделочным работам уже в октябре. Своих первых резидентов Crescent Business Centre примет уже в январе будущего года. К этому же времени откроется и торговый центр. Постепенно будут сдаваться в эксплуатацию и другие объекты делового комплекса. Всю интересующую вас информацию можно получить по номеру *2022, на сайте www.pasharealestate.az, в Instagram, а также посетив офис PASHA Real Estate по адресу: Порт Баку, улица Узеира Гаджибекова, 151. Агентство недвижимости PASHA Real Estate ведет полный цикл работ по всем видам недвижимости – жилой, коммерческой, загородной. Сегодня в портфеле агентства такие знаковые объекты, как Knightsbridge Residence, Port Baku Towers и Port Baku Residences, Baku Palace, Baku City Residences, Expo Centre и другие.