Израиль арестовал сотни вооруженных палестинцев

За прошедшую ночь были арестованы 37 членов ХАМАС, говорится в сообщении ведомства.

За последние две недели на Западном берегу произошло множество столкновений между ЦАХАЛ и палестинцами, а также было предпринято несколько попыток терактов, по данным армии.

По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, с 7 октября не менее 97 палестинцев с Западного берега были убиты израильскими войсками и еврейскими поселенцами.