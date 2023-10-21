Израиль арестовал сотни вооруженных палестинцев
Вооруженные силы Израиля отчитались об аресте 800 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу, включая более чем 500 членов ХАМАС, с момента начала войны в секторе Газа 7 октября, передает The Times of Israel.
За прошедшую ночь были арестованы 37 членов ХАМАС, говорится в сообщении ведомства.
За последние две недели на Западном берегу произошло множество столкновений между ЦАХАЛ и палестинцами, а также было предпринято несколько попыток терактов, по данным армии.
По данным Министерства здравоохранения Палестинской автономии, с 7 октября не менее 97 палестинцев с Западного берега были убиты израильскими войсками и еврейскими поселенцами.