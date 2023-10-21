Армению и Иран объединит новый мост

Тегеран и Ереван сформируют рабочую группу для строительства еще одного пограничного моста на реке Араз. Как передают армянские СМИ, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш, прибывший в Ереван.

По его словам, пропускная способность действующего моста не соответствует растущему грузопотоку между двумя странами.

«Для строительства нового моста будет сформирована рабочая группа, которая начнет обсуждения. Этот проект в немалой степени будет способствовать развитию наших экономических отношений», — добавил он.