Об инфаркте, который нельзя увидеть на обследовании Разъясняет эксперт Минздрава
Заведующая отделом НИИ кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Министерства здравоохранения Медина Азимова в интервью, опубликованном на сайте министерства, разъясняет, что такое инфаркт миокарда, инфаркт MINOCA, рассказывает о причинах возникновения инфаркта, как проводятся прогнозирование и профилактика заболевания.
- Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза сердечной мышцы, развивающийся в результате острого нарушения коронарного кровообращения. Вследствие прекращения притока крови к определенному участку сердечной мышцы клетки этого участка разрушаются.
Во многих случаях причиной инфаркта миокарда является атеросклероз коронарных артерий. Однако в 5-25 % случаев инфаркт миокарда может возникнуть при эмболии коронарных артерий (инфекционный эндокардит, внутрижелудочковый тромб), поражении сосудов при других заболеваниях (крапивница, ревматизм, постковидный ревматоидный артрит), врожденных патологиях коронарных сосудов и др.
Инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий (Myocardial infarction with non-obstructive, coronary arteries; MINOCA) является наиболее распространенной формой заболевания.
- Чем отличаются симптомы MINOCA от инфаркта миокарда с закупоркой сосудов?
- У пациентов с инфарктом MINOCA все видимые глазу коронарные сосуды проходимы и никаких атеросклеротических бляшек или тромбов не наблюдается. Тем не менее, как следует из названия, это инфаркт миокарда. Симптомы такие же, как при инфаркте миокарда без закупорки коронарной артерии. При коронарной ангиографии изменения происходят в очень мелких сосудах, невидимые невооруженным глазом. Эти маленькие артерии могут спонтанно лопнуть, в результате чего могут образоваться тромбы, вызывающие серьезные сужения коронарных артерий.
Спастическая стенокардия, играющая важную роль в возникновении инфарктов MINOCA, на фоне приема органических нитратов короткого действия проходит быстрее, в отличие от стенокардии, возникающей при закупорке сосудов.
- Каковы причины возникновения инфаркта MINOCA?
- Сердечный приступ MINOCA может возникнуть по следующим причинам: поражение эпикардиальных артерий (разрушение атеросклеротических узлов, эрозии и изъязвления); Спазм коронарных артерий (сужение одного или нескольких сосудов сердца, приводящее к значимому ограничению просвета). Это может происходить как эндогенно (например, в результате стенокардии, возникающей при стрессе), так и в результате экзогенных воздействий (например, в результате воздействия сосудосуживающих препаратов); от воздействия наркотиков (кокаин, метамфетамин и др.); спазмы, возникающие в одной или нескольких частях артерий при дисфункции эндотелия коронарных артерий; во время миокардита и кардиомиопатии.
Остановка или острое ограничение коронарного кровотока возникает в результате тромбоза коронарной артерии в зоне, где находится «перегруженный» атеросклеротический узел. Истонченная капсула узла повреждается (рвется, обнажается липидное ядро узла). Сначала образуется «белый» стеночный тромб, затем происходит прогрессивное сужение сосудистого просвета.
Если не происходит спонтанного тромболизиса или не проводится тромболитическая терапия, размеры тромба постепенно увеличиваются, полностью занимая сосудистый просвет. Тем самым происходит гибель (некроз) участка миокарда.
- Какими клиническими признаками проявляется заболевание?
- Практически в 80-90% случаев встречается ангинальный вариант инфаркта миокарда. Характерным симптомом является боль за грудиной, которая отличается от стенокардии. Она более интенсивная, давящая, жгучая, колющая и сопровождается паническим страхом смерти.
В большинстве случаев на пике болевого синдрома могут проявиться признаки острой сосудистой недостаточности (обильное потоотделение, головокружение, внезапная слабость, тахикардия, ощущение похолодания конечностей, падение артериального давления и др.). Также могут наблюдаться такие признаки, как одышка и нарушения сердечного ритма, а в острый период - повышение температуры тела.
Инфаркт миокарда клинически имеет ангинозный, астматический, абдоминальный, аритмический, цереброваскулярный и бессимптомный варианты.
- Как осуществляется диагностика и лечение инфаркта миокарда без признаков обструктивного поражения коронарных артерий?
- Диагноз ставится на основании жалоб пациента и результатов лабораторно-инструментальных исследований. В обязательном порядке должны проводится электрокардиограмма (ЭКГ) и эхокардиография. Также пациенту следует пройти рентгенографию органов грудной клетки, коронарную ангиографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца.
При диагностике пациентом с инфарктом миокарда и MİNOCA обязательным является лабораторное исследование крови - определение концентрации основных маркеров повреждения миокарда.
Лечение основано на скорейшем открытии сосудистого просвета, предотвращении последующего тромбообразования в полостях сердца, ограничении очага некроза и периинфарктной зоны, а также устранении осложнений инфаркта. В течение 6-12 часов после появления болей пациента следует госпитализировать и провести реперфузию миокарда (восстановление кровотока) путем проведения коронарной ангиографии.
- Как проводятся прогнозирование и профилактика заболевания?
- Прогноз болезни зависит от того, насколько оперативно будет госпитализирован пациент. Своевременное стационарное лечение повышает шансы на выживаемость пациентов, предупреждает осложнения, а также улучшает физическую реабилитацию и психоэмоциональный фон в постинфарктном периоде. Чтобы предотвратить заболевание, пациентам следует вести здоровый образ жизни, избегать вредных привычек (алкоголя, курения и наркотических веществ), а также соблюдать сбалансированное питание. Помимо этого, особенно лица из группы риска должны проходить регулярные комплексные кардиологические обследования.