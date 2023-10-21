Заведующая отделом НИИ кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева Министерства здравоохранения Медина Азимова в интервью, опубликованном на сайте министерства, разъясняет, что такое инфаркт миокарда, инфаркт MINOCA, рассказывает о причинах возникновения инфаркта, как проводятся прогнозирование и профилактика заболевания.

- Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза сердечной мышцы, развивающийся в результате острого нарушения коронарного кровообращения. Вследствие прекращения притока крови к определенному участку сердечной мышцы клетки этого участка разрушаются.

Во многих случаях причиной инфаркта миокарда является атеросклероз коронарных артерий. Однако в 5-25 % случаев инфаркт миокарда может возникнуть при эмболии коронарных артерий (инфекционный эндокардит, внутрижелудочковый тромб), поражении сосудов при других заболеваниях (крапивница, ревматизм, постковидный ревматоидный артрит), врожденных патологиях коронарных сосудов и др.

Инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий (Myocardial infarction with non-obstructive, coronary arteries; MINOCA) является наиболее распространенной формой заболевания.

- Чем отличаются симптомы MINOCA от инфаркта миокарда с закупоркой сосудов?

- У пациентов с инфарктом MINOCA все видимые глазу коронарные сосуды проходимы и никаких атеросклеротических бляшек или тромбов не наблюдается. Тем не менее, как следует из названия, это инфаркт миокарда. Симптомы такие же, как при инфаркте миокарда без закупорки коронарной артерии. При коронарной ангиографии изменения происходят в очень мелких сосудах, невидимые невооруженным глазом. Эти маленькие артерии могут спонтанно лопнуть, в результате чего могут образоваться тромбы, вызывающие серьезные сужения коронарных артерий.

Спастическая стенокардия, играющая важную роль в возникновении инфарктов MINOCA, на фоне приема органических нитратов короткого действия проходит быстрее, в отличие от стенокардии, возникающей при закупорке сосудов.

- Каковы причины возникновения инфаркта MINOCA?

- Сердечный приступ MINOCA может возникнуть по следующим причинам: поражение эпикардиальных артерий (разрушение атеросклеротических узлов, эрозии и изъязвления); Спазм коронарных артерий (сужение одного или нескольких сосудов сердца, приводящее к значимому ограничению просвета). Это может происходить как эндогенно (например, в результате стенокардии, возникающей при стрессе), так и в результате экзогенных воздействий (например, в результате воздействия сосудосуживающих препаратов); от воздействия наркотиков (кокаин, метамфетамин и др.); спазмы, возникающие в одной или нескольких частях артерий при дисфункции эндотелия коронарных артерий; во время миокардита и кардиомиопатии.

Остановка или острое ограничение коронарного кровотока возникает в результате тромбоза коронарной артерии в зоне, где находится «перегруженный» атеросклеротический узел. Истонченная капсула узла повреждается (рвется, обнажается липидное ядро узла). Сначала образуется «белый» стеночный тромб, затем происходит прогрессивное сужение сосудистого просвета.

Если не происходит спонтанного тромболизиса или не проводится тромболитическая терапия, размеры тромба постепенно увеличиваются, полностью занимая сосудистый просвет. Тем самым происходит гибель (некроз) участка миокарда.