Турция выставила лидеров ХАМАС за дверь

Турция попросила лидера ХАМАС покинуть ее территорию после атаки на Израиль, пишет Al-Monitor.

Al-Monitor со ссылкой на информированные источники сообщает, что Турция попросила главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию и других высокопоставленных членов этой организации покинуть ее территорию после нападения боевиков группировки на гражданских лиц в Израиле.

Анкару также разозлили высказывания Салеха аль-Арури, заместителя Хании, сделанные в интервью телеканалу Al Jazeera. Аль-Арури хвастался, что ХАМАС захватил в плен достаточно пленников, чтобы заставить Израиль освободить всех палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.