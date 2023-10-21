Дарью Дугину взорвала СБУ The Washington Post
Дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарья погибла от рук сотрудников Службы безопасности Украины, утверждает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, компоненты бомбы удалось провести через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь.
Сообщается, что к этой и другим операциям СБУ готовилась почти 10 лет - после аннексии Крыма - в тесном сотрудничестве с ЦРУ. На эту подготовку США якобы потратили десятки миллионов долларов, предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев на объектах в Украине и США, построили новые штаб-квартиры для украинской военной разведки, предоставили огромный массив разведданных.
По данным издания, к подрыву российского военкора Владлена Татарского также причастна СБУ.
«Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», – сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.
Он сравнивает СБУ с израильским «Моссадом» 1970-х годов, когда ему приписывали множество убийств в других странах.