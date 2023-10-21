По данным издания, компоненты бомбы удалось провести через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь.

Сообщается, что к этой и другим операциям СБУ готовилась почти 10 лет - после аннексии Крыма - в тесном сотрудничестве с ЦРУ. На эту подготовку США якобы потратили десятки миллионов долларов, предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев на объектах в Украине и США, построили новые штаб-квартиры для украинской военной разведки, предоставили огромный массив разведданных.

По данным издания, к подрыву российского военкора Владлена Татарского также причастна СБУ.

«Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», – сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

Он сравнивает СБУ с израильским «Моссадом» 1970-х годов, когда ему приписывали множество убийств в других странах.