Нечистоплотный бухгалтер Аббасов присвоил госсредства

Завершено предварительное расследование уголовного дела бухгалтера Карабахского регионального управления образования Беюккиши Аббасова, который обвиняется в растрате в крупном размере.

Haqqin.az сообщает, что материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Микаила Мамедзаде. Подготовительное заседание суда назначено на 31 октября.

Отметим, что в Бардинской районной прокуратуре было проведено расследование в связи с незаконными действиями Аббасова. Выявлены обоснованные подозрения в том, что Аббасов переводил на свою банковскую карту средства, причитающиеся сотрудникам общеобразовательных школ Бардинского района, тем самым присвоив государственные средства на общую сумму более 114 тысяч манатов.

В Бардинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.