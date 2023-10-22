Гасанов убил бывшего сотрудника полиции

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении 52-летнего Фахреддина Гасанова, обвиняемого в убийстве бывшего сотрудника полиции.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Хаммад Нуриев. Подготовительное заседание назначено на 3 ноября.

Как сообщалось ранее, в прокуратуру Джебраильского района поступила информация о том, что 18 июня около 23:00 на одном из объектов общественного питания, расположенном в поселке №10 на территории Билясуварского района, был убит Байрамов Байрам (1983 г.р.).

Как cообщили в пресс-службе МВД, в ходе следствия было установлено, что Фахреддин Гасанов (1970 г.р.) преднамеренно убил Байрама Байрамова, нанеся ему во время конфликта колотые раны.

Отмечается, что Байрамов ранее служил полицейским и был уволен по собственному желанию.