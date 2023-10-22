Министр обороны Таджикистана в Баку

Согласно сообщению сайта Минобороны Азербайджана, гости вначале возложили цветы на могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой на Аллее почетного захоронения. Затем посетили Аллею шехидов, где почтили память отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, был возложен венок к мемориалу «Вечный огонь».

В Минобороны состоялась официальная церемония встречи. Поприветствовав гостей, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о работе на освобожденных территориях.

Министр обороны Таджикистана, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и поздравил азербайджанского коллегу с 18 октября - Днем восстановления независимости. Была отмечена важность подобных встреч с точки зрения дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества. Подчеркнута значимость взаимного обмена опытом в области армейского строительства и в военно-технической сфере.

На встрече также были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.