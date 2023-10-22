Начинается суд над бывшим директором газахского лицея
Завершилось предварительное расследование уголовного дела бывшего директора Газахского профессионального лицея Худаверди Худавердиева.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Романа Алекперли. Подготовительное заседание суда назначено на 2 ноября.
Напомним, в июле этого года из-за выявленных в ходе проведенной в лицее проверки серьезных нарушений X.Худавердиев был отстранен от занимаемой должности. Ему предъявили обвинение по статье 179.2.3 (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК Азербайджана.