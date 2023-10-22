Минкультуры не даст снести памятник архитектуры

Информация в социальных сетях о том, что памятник архитектуры местного значения «Здание родильного дома», расположенный по улице Гурбана Аббасова, 93 в Сабаильском районе, подлежит сносу, не отражает действительности.

Исторический памятник охраняется сотрудниками Бакинского регионального управления Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры.

Отмечается, что будут частично отремонтированы пришедшие в непригодность части здания. В настоящее время ведется подготовка к проведению ремонтно-восстановительных работ.

Проект ремонтно-восстановительных работ будет представлен на согласование в Государственную службу.