Азербайджанцы просят Миятович вернуть их в Армению

Во время встречи с зампредседателя Союза молодежи ОЗА, депутатом Милли Меджлиса Кямалом Джафаровым и другими руководящими лицами Миятович была подробно проинформирована о насильственном изгнании азербайджанцев из Армении, об отсутствии реакции на это со стороны международной общественности.

Находящаяся в Баку комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 23 октября посетила Общину Западного Азербайджана (ОЗА), провела встречу с руководством структуры и группой азербайджанских беженцев из Армении.

Представители общины обратили внимание на то, что изгнанием азербайджанцев и препятствованием их возвращению Армения грубо нарушает международное право, в том числе Конвенцию Совета Европы по правам человека. Они отметили, что этим вопросом должны заняться содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Армении и комиссар по правам человека. Община призвала Миятович поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, в том числе провести беспристрастное расследование допущенных нарушений, организовать тематические поездки в Армению и оказать давление на это государство. Представители ОЗА заявили, что община готова к диалогу с правительством Армении для мирного и справедливого решения вопроса.

Затем Миятович встретилась с группой азербайджанских беженцев из Армении. Беженцы рассказали о насильственной депортации из Армении, о разрушении кладбищ и исторических памятников азербайджанцев, убийстве более 200 азербайджанцев во время депортации.

Председатель Совета аксакалов ОЗА академик Ахлиман Амирасланов, выходец из Басаркечарского района, сказал, что изгнанные из Армении азербайджанцы ждут возвращения уже 35 лет.

Дунья Миятович отметила, что понимает важность права на возвращение беженцев, в том числе изгнанных из Армении азербайджанцев, и добавила, что решение этого вопроса требует политической воли. Она проинформировала о своем мандате и целях визита в регион, заверила, что займется поднятыми вопросами в рамках своих полномочий.