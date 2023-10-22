Иранский министр после возвращения из Баку: «Мы против Зангезурского коридора...»

Официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что не согласны с проектом Зангезурского коридора, и на встречах с различными чиновниками Азербайджана говорили, что выступают против этого, заявил армянским журналистам министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Он напомнил, что недавно с Азербайджаном была достигнута договоренность относительно коридора из «материкового» Азербайджана в Нахчыван через Иран.

По его словам, «Армения очень важна для Ирана, она может сыграть ключевую роль в рамках коридора Север-Юг».