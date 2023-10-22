За два дня до дня голосования опросы показывали, что во второй тур выйдет с первой позиции политик-сюрприз Хавьер Милей, набрав 34-35% голосов, а вторым станет нынешний министр экономики Серхио Масса – около 30%. Но сюрпризы Милея, очевидно, заканчиваются, и он пришел вторым, как раз с тридцатью процентами, которые прочили его главному сопернику, а тот, наоборот, взял 36%, что дает ему предпочтительные шансы на победу в финале.

Многие вздохнули с облегчением, поскольку взгляды Хавьера Милея, мягко говоря, настораживают. Он себя называет либералом и выступает за роспуск Центрального банка, отмену национальной валюты песо и введение доллара, отказ от любых социальных программ и выплаты пенсий, роспуск министерств здравоохранения и образования, свободную продажу оружия и проституцию.

Либеральные представления о том, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным, этот аргентинский политик доводит до предельной крайности. На одно из предвыборных мероприятий он пришел с бензопилой, чтобы проиллюстрировать, как будет урезать государственные расходы. Известный теоретик либерализма Гай Сорман, автор мирового бестселлера «Минимальное государство и новое богатство наций», лекции которого в Буэнос-Айресе когда-то слушал Милей, сказал о своем бывшем ученике: «Во-первых, он сумасшедший, и только потом либерал».

Сумасшедший не сумасшедший, а образ сокрушителя прогнивших привычных устоев, над которым, пишут, работают весьма опытные политтехнологи, соблазнил многих в Аргентине, в первую очередь молодежь. Будучи депутатом Национального конгресса, он всюду ходит в потертой кожаной куртке, с растрепанными волосами и производит впечатление человека, который действительно может что-то изменить в стране, когда-то одной из самых процветающих в мире, но уже многие десятилетия не выходящей из кризиса. Его основные противники – министр экономики Серхио Масса, при котором инфляция составила 138%, и бывшая министр национальной безопасности Патрисия Булрич как раз персонифицируют аргентинскую элиту, загнавшую страну в тупик.