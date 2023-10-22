«Сначала сумасшедший, а потом уже либерал» выходит во второй тур наш комментарий
После первого тура президентских выборов из Аргентины пришли насколько утешительные новости, настолько и не очень.
За два дня до дня голосования опросы показывали, что во второй тур выйдет с первой позиции политик-сюрприз Хавьер Милей, набрав 34-35% голосов, а вторым станет нынешний министр экономики Серхио Масса – около 30%. Но сюрпризы Милея, очевидно, заканчиваются, и он пришел вторым, как раз с тридцатью процентами, которые прочили его главному сопернику, а тот, наоборот, взял 36%, что дает ему предпочтительные шансы на победу в финале.
Многие вздохнули с облегчением, поскольку взгляды Хавьера Милея, мягко говоря, настораживают. Он себя называет либералом и выступает за роспуск Центрального банка, отмену национальной валюты песо и введение доллара, отказ от любых социальных программ и выплаты пенсий, роспуск министерств здравоохранения и образования, свободную продажу оружия и проституцию.
Либеральные представления о том, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным, этот аргентинский политик доводит до предельной крайности. На одно из предвыборных мероприятий он пришел с бензопилой, чтобы проиллюстрировать, как будет урезать государственные расходы. Известный теоретик либерализма Гай Сорман, автор мирового бестселлера «Минимальное государство и новое богатство наций», лекции которого в Буэнос-Айресе когда-то слушал Милей, сказал о своем бывшем ученике: «Во-первых, он сумасшедший, и только потом либерал».
Сумасшедший не сумасшедший, а образ сокрушителя прогнивших привычных устоев, над которым, пишут, работают весьма опытные политтехнологи, соблазнил многих в Аргентине, в первую очередь молодежь. Будучи депутатом Национального конгресса, он всюду ходит в потертой кожаной куртке, с растрепанными волосами и производит впечатление человека, который действительно может что-то изменить в стране, когда-то одной из самых процветающих в мире, но уже многие десятилетия не выходящей из кризиса. Его основные противники – министр экономики Серхио Масса, при котором инфляция составила 138%, и бывшая министр национальной безопасности Патрисия Булрич как раз персонифицируют аргентинскую элиту, загнавшую страну в тупик.
И все же привлекательность правого популизма для аргентинцев оказалась не настолько высока, как многие боялись. Хавьер Милей явно делал ставку на победу в первом туре, чтобы продолжить победоносную риторику и победить 19 ноября, когда состоится второй тур. Со второй позиции выиграть гонку значительно сложнее.
Борьба развернется за голоса выбывших кандидатов. За Булрич проголосовало 24%, она критикует правительство с правоконсервативных позиций, и вряд ли большинство ее избирателей поддержат фрика, каким в их глазах выглядит Милей, хотя и Масса для них идеологически не близкий «левак». Если голоса разлягутся поровну, это будет равенство в пользу лидера – Серхио Массы.
Нельзя сбрасывать со счетов и приблизительно 10% голосов, которые есть на двоих у губернатора Кордовы Хуана Скьяретти и левой кандидатки Мириам Брегман. Они тоже ближе к лидеру гонки, чем к скандалисту Милею.
Таким образом, предварительный расклад перед вторым туром – в пользу кандидата от власти. Но о том, что феномен Милея не случайность, свидетельствуют результаты выборов в Национальный конгресс: правые сторонники Булрич потеряли около трех десятков мест в обеих палатах, левые сторонники Массы – одиннадцать мест, а число сторонников Милея увеличилось в разы: 38 депутатов (из 237 мест) и восемь сенаторов(из 72 мест). Ничто не свидетельствует о том, что аргентинский бесконечный кризис близится к завершению.