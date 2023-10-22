Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:30

Решение, принятое несколько дней назад правительством Болгарии, может закрыть доступ к российскому газу Венгрии, одного из последних клиентов «Газпрома» в Европе. Согласно решению правительства Болгарии от 11 октября, на российское голубое топливо, идущее в Сербию и Венгрию, будет введен дополнительный налог в размере 10,2 евро за мегаватт-час газа. Таким образом, цена каждой тысячи кубометров российского газа, перекачиваемой транзитом через территорию Болгарии, может вырасти на 100 долларов. По некоторым оценкам, введение новой пошлины принесет Болгарии ежегодный доход в размере двух миллиардов евро. В настоящее время российский газ перекачивается в Венгрию и Сербию по трубопроводу «Турецкий поток», проходящему через Болгарию. В Будапеште и Белграде всерьез обеспокоены решением Софии, поскольку введение ею дополнительного налога фактически лишит эти страны возможности покупать российский газ.

Еще до того, как Болгария ввела дополнительный налог, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что газопровод «Турецкий поток» является основой экономики его страны. Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии, раскритиковал во время визита в Москву решение Софии, подчеркнув, что закупки газа через Болгарию могут прекратиться вообще. «Новое болгарское регулирование может поставить под сомнение наш импорт российского газа по «Турецкому потоку», - заявил Сийярто. - Поэтому правительство Венгрии предпримет шаги, чтобы предотвратить применение болгарского закона. Постоянно предпринимаются новые и новые попытки подорвать безопасность энергоснабжения Венгрии и сделать невозможным венгерско-российское энергетическое сотрудничество, в частности сотрудничество в области транспортировки природного газа». Как пишет венгерское издание Portofilo.hu, в Болгарии сразу на нескольких фронтах наметился ощутимый антироссийский крен, с которым не может бороться даже пророссийски настроенный глава государства Румен Радев. Согласно новому закону, взнос за российский газ должен ежемесячно определяться и выплачиваться компании «Булгартрансгаз», за которой в Болгарии закреплена монополия на импорт и транспортировку российского газа. Таким образом, с 1 октября нынешнего года субъектом нового налога является компания «Булгартрансгаз», и это чрезвычайно важно с точки зрения долгосрочного контракта на закупку газа, заключенного между Россией и Венгрией. Также отмечается, что в течение 30 дней со дня вступления в силу нового закона «Булгартрансгаз» в соответствии с недавней поправкой к закону об акцизном налоге должен подать заявление на регистрацию.

Новый закон содержит также серьезные ограничения на импорт российской нефти. В частности, крупнейший на Балканах нефтеперерабатывающий завод «Нефтохим», принадлежащий «Лукойлу», будет до конца 2023 года перерабатывать до 80 процентов российской нефти, в 2024 году этот показатель будет снижаться каждый месяц, а в конце 2024 года НПЗ «Нефтохим» полностью перестанет перерабатывать нефть из России. Если же по какой-то причине «Лукойл» не выполнит это требование, то на основании нового закона правительство Болгарии может назначить во главе НПЗ «Нефтохим» специального коммерческого менеджера, чтобы обеспечить исполнение воли законодательного органа. «Поставки российского газа через нашу страну в Сербию и Венгрию усиливают российское влияние, - отметил премьер-министр Болгарии Николай Денков. – Однако введенный на днях болгарский энергетический вклад направлен не на повышение цен на газ в Сербии и Венгрии, а на сокращение прибылей «Газпрома».

Согласно долгосрочному контракту, подписанному в сентябре 2021 года между венгерской компанией MVM и «Газпромом», Россия должна ежегодно поставлять Венгрии через Сербию и Австрию, но в обход Украины, 4,5 миллиарда кубометров газа. Но поскольку в октябре 2022 года газопровод «Северный поток» в результате диверсии был выведен из строя, стороны договорились, что российский газ будет транспортироваться в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток», через Болгарию и Сербию. И вот теперь новый закон, принятый болгарским правительством, может оставить Будапешт и Белград без российского газа. Президент Сербии Александр Вучич, серьезно обеспокоенный создавшейся ситуацией, заявил на днях, что обсудит этот вопрос с президентом Болгарии Руменом Радевым. По словам Вучича, введение Болгарией дополнительного налога на российский газ серьезно угрожает энергетической безопасности Сербии. В то же время ряд экспертов полагают, что «Газпром» может избежать налога, введенного Болгарией. Как известно, после того, как российское голубое топливо попадает по трубопроводу «Турецкий поток» в Грецию, его смешивают с азербайджанским газом. Следовательно, Болгарии будет непросто определить, какая часть газа, проходящего через ее территорию, является российской. К слову, Еврокомиссия уже начала расследование контракта, подписанного между турецкой компанией BOTAŞ и болгарским «Булгаргазом». Евросоюз подозревает, что, смешивая российский газ с азербайджанским, BOTAS нарушает санкции против России.

Болгарский эксперт Пламен Димитров заявил в интервью Bloomberg TV, что Софии будет очень непросто применить дополнительный налог. И добавил, что газ в «Турецкий поток» поступает не только из России и Азербайджана, но также и из Ирана. Голубое топливо, поступающее одновременно из трех стран, смешивается в газопроводной системе Турции, а потому вычленить из нее российскую составляющую будет крайне сложно. Для этого «Булгаргаз» должен запросить у «Газпрома» или турецкой компании BOTAŞ сертификат происхождения газа, поступающего в Болгарию. Однако еще во времена предыдущего болгарского правительства, которое позволило поставлять в страну газ по схеме свопа, BOTAS и «Газпром» подписали соглашение, а потому могут отказаться предоставлять сертификат происхождения. В свою очередь, в такой ситуации компания «Булгаргаз» может объявить форс-мажор и вообще прекратить транзит российского газа, мотивируя это необходимостью соблюдать законодательство. По данным болгарских СМИ, именно такой вариант, как ответ на попытки «Газпрома» уклониться от уплаты дополнительного налога, обсуждается в настоящее время в правительстве Болгарии.