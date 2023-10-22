В Екатеринбурге уволены сотрудники ДПС, не предотвратившие убийство африканского аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел 18 августа у заведения «Бургер Кинг». Двое мужчин напали на Нджелассили, и в ходе конфликта один из них ударил его ножом, от чего аспирант скончался на месте.

Полицейские, находившиеся неподалеку, были свидетелями происшествия, но не вмешались. Запись с видеорегистратора, опубликованная Е1, показывает, что они решили, что это «не их проблемы» и наблюдали за происходящим. Позже они подъехали к месту драки и упрекнули очевидцев в том, что те не вызвали скорую помощь.

Убийца успел скрыться, но был задержан на следующий день.