Раиси принял Байрамова
Президент Ирана Ибрахим Раиси принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сообщает пресс-служба президента Ирана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Президент Ирана Ибрахим Раиси принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сообщает пресс-служба президента Ирана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.