В число новых услуг входят специализированные амбулаторные, лабораторные, инвазивные радиологические и стационарные медицинские услуги. Перечень новых услуг включает в себя операции по пересадке сухожилий, мышц, костного мозга, почек и печени.

Увеличено количество медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования. Так, в страховой пакет обязательного медицинского страхования, утвержденный Кабинетом министров, добавлено 775 новых медицинских услуг . В результате количество медицинских услуг, входящих в пакет услуг, увеличено до 3315 .

Годовые лимиты на количество операций по пересадке печени, почек и костного мозга доведены до 100, 150 и 20 соответственно. Обеспечение лекарствами реципиента (лица, которому пересаживается донорский материал) при выполнении и после выполнения таких операций по пересадке также добавлено в страховой пакет. Отметим, что тарифы на соответствующие медицинские услуги охватывают подготовку каждого живого донора к операции и выполнение операции.

Покрываемые обновленным пакетом услуги также включают в себя такие дорогие операции, как замена сердечных клапанов, операции врожденных пороков сердца, эндоваскулярные операции, выполняемые минимально инвазивным методом, операции на головном мозге, удаление доброкачественных опухолей мозга, хирургическое удлинение костей, фиксация сухожилий, хирургическое лечение сколиоза.

Наряду с этим тарифы на 1464 медицинские услуги были изменены и приведены в соответствие с актуальными рыночными ценами. В качестве примера услуг с повышаемыми тарифами можно привести:

Специализированные амбулаторные медицинские услуги:

- Осмотр квалифицированным врачом - тариф увеличен с 17 до 25 манатов;

- Осмотр гинекологом (УЗИ) - с 25 до 35 манатов.

Лабораторные услуги:

- Определение антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAb) - тариф увеличен с 5 до 16 манатов;

- Определение кальциферола (витамин D) - c 13 до 21 маната.

Стационарные медицинские услуги:

- Помощь при родах - тариф увеличен с 350 до 500 манатов;

- Операция по коронарному шунтированию одной коронарной артерии - с 4000 до 4500 манатов.

Другие изменения, внесенные в страховой пакет, предусматривают отмену страхового лимита на операции по кохлеарной имплантации и внутрисуставному эндопротезированию с годовым лимитом 300 операций.

Со списком медицинских услуг и тарифами, включенными в обновленный страховой пакет, можете ознакомиться здесь.

(https://its.gov.az/page/xidmetler-zerfi-3)