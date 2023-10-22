Израильские военные нанесли в районе границы с Ливаном удар по группе боевиков, которые планировали обстрелять израильскую территорию ракетами. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

«Ранее сегодня террористическая группа в районе [горы] Хар-Дов была заподозрена в попытке запуска ракет в сторону израильской территории. В ответ БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по этой группе», — говорится в сообщении.