ЦАХАЛ не щадит «Хезболлу» видео
Израильские военные нанесли в районе границы с Ливаном удар по группе боевиков, которые планировали обстрелять израильскую территорию ракетами. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.
«Ранее сегодня террористическая группа в районе [горы] Хар-Дов была заподозрена в попытке запуска ракет в сторону израильской территории. В ответ БПЛА Армии обороны Израиля нанес удар по этой группе», — говорится в сообщении.
כלי טיס מאויש מרחוק תקף מוקדם יותר היום חוליית מחבלים שזוהתה במרחב הר דב ותכננה על פי החשד לשגר רקטות לעבר שטח ישראל pic.twitter.com/I0DFNFYzr5— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 23, 2023