Сахиль Бабаев выслушал жителей Мингячевира и Евлаха фото
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Мингячевире жителей этого города и Евлахского района.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Граждане обратились по вопросам, связанным с активными программами в сфере занятости, социального обеспечения, включая пенсию и адресную социальную помощь, пособия, а также вопросам, связанным с инвалидностью, участием в реабилитационных услугах, жильем и т.д.
Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участников войны. Каждое обращение расследовалось в индивидуальном порядке. И по результатам принимались меры.
На основании своих запросов жители были зарегистрированы для участия в реабилитационных услугах, программах активной занятости.