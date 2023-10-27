Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Мингячевире жителей этого города и Евлахского района.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, перед приемом Сахиль Бабаев и глава Исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Граждане обратились по вопросам, связанным с активными программами в сфере занятости, социального обеспечения, включая пенсию и адресную социальную помощь, пособия, а также вопросам, связанным с инвалидностью, участием в реабилитационных услугах, жильем и т.д.

Среди обратившихся во время приема граждан были члены семей шехидов и участников войны. Каждое обращение расследовалось в индивидуальном порядке. И по результатам принимались меры.

На основании своих запросов жители были зарегистрированы для участия в реабилитационных услугах, программах активной занятости.