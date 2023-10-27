Лидер нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде, известный своей позицией против поставок оружия Украине, подвергся нападению в четверг вечером в Гентском университете в Бельгии. Боде прибыл в университет для проведения запланированной лекции, когда его атаковал неизвестный мужчина, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Согласно информации телеканала, когда Боде приближался к зданию университета, нападавший ударил его по голове каким-то предметом, который, по данным местных СМИ, оказался складным зонтом. На видео, распространенном в социальных сетях, слышно, как нападавший кричал на русском или украинском языке.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия. Нидерландский политик не получил серьезных травм. Лекция, которую должен был провести Боде, не была отменена и началась с небольшой задержкой.

Стоит отметить, что Боде неоднократно выражал свое несогласие с западными поставками оружия Украине и до российского вторжения в Украину подвергался критике за свои пророссийские высказывания.