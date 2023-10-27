Ален Симонян считает, что в Армении могут повториться события 1999 года

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян видит угрозу повторения событий 27 октября 1999 года. Его слова приводят армянские СМИ.

«Конечно, вижу угрозу, особенно в текущей ситуации…» - сказал спикер.

Симонян заявил, что армянскому обществу известны основные причастные к событиям 1999 года, известно также о мотивах организаторов. Остается зафиксировать данный факт на правовом уровне и привлечь виновных к ответственности, заметил он.

У спикера поинтересовались, не бывших ли президентов Армении он имеет в виду, говоря об «организаторах». Симонян заявил, что не комментирует данный вопрос, чтобы не повлиять на ход следствия.