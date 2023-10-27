Двигайтесь, чтобы жить: кресло ведет к смерти

Новое исследование EurekAert подтверждает, что малоподвижный образ жизни значительно увеличивает риски развития многих заболеваний и преждевременной смерти. Ученые выяснили, что любая физическая активность помогает снизить эти риски, а умеренные нагрузки в течение примерно 25 минут в день могут их компенсировать.

В ходе исследования, охватившего почти 12 тысяч человек, ученые проанализировали данные, учитывая различные факторы, включая пол, возраст, вес, курение и анамнез. Физическая активность участников оценивалась с помощью фитнес-трекеров. Исследование продолжалось два года.

Как сообщает EurekAert, результаты показали, что сидячий образ жизни более 12 часов в день увеличивал риски смертности на 38% по сравнению с теми, кто проводил около 8 часов пассивно и активно менее 20 минут. При этом каждые дополнительные 10 минут физической активности снижали риски на 35%.

Интересно, что исследователи не выделили какой-либо конкретный тип физической активности как наиболее полезный, анализируя только интенсивность нагрузок. Они отмечают, что важным ограничением эксперимента было отсутствие данных о питании участников. Однако основной вывод исследования остается ясным: регулярная и умеренная физическая активность существенно важна для снижения рисков преждевременной смерти.

В контексте этого открытия стоит упомянуть, что другие ученые ранее обнаружили влияние дефицита сна на эффективность спортивных упражнений, при этом регулярный недосып снижал их пользу. Эти выводы подчеркивают, что образ жизни в целом оказывает комплексное влияние на здоровье.