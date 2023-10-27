Отдел спорта 27 октября 2023, 17:15

С 27 ноября по 3 декабря в Баку, в Спортивном центре «Серхедчи», пройдет 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. 19 стран уже подтвердили свое участие. Ожидается приезд более 250 спортсменов и около 90 официальных лиц. Чемпионат, который будет организован Государственной пограничной службой и Министерством молодежи и спорта, пройдет под девизом «Дружба через спорт». Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной предстоящему чемпионату мира, сообщил начальник Спортивного центра «Серхедчи» Эльшан Мирзоев.

Спортивный директор Международного совета военного спорта (CISM) Ян Ван Ден Доол отметил, что подготовка к соревнованию идет на высоком уровне. «Мы восхищены увиденным. Азербайджан очень серьезно подходит к проведению спортивных мероприятий», - заявил представитель CISM. Президент спортивного клуба «Серхедчи», заслуженный тренер Азербайджана Фирдовси Умудов подчеркнул, что Азербайджан, как страна-победитель, постарается триумфально выступить и на домашнем чемпионате мира.

«Азербайджан известен во всем мире как спортивная страна, - говорит полковник Госпогранслужбы Фирдовси Умудов. – У нас прошло множество спортивных мероприятий. Проведение 36-го чемпионата мира среди военнослужащих также доверили нам. Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют спорту и спортсменам большое внимание. Постараемся на предстоящем чемпионате мира оправдать возложенное на нас доверие и достойно представить страну. Наше государство, Министерство молодежи и спорта и Государственная пограничная служба создали все условия, чтобы грядущее соревнование прошло на высоком уровне. Борьба – наш родной вид спорта. Приглашаю всех болельщиков, всех любителей борьбы поддержать наших спортсменов».