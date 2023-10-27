Сельчук Байрактар также поделился видеоматериалами первого полета Bayraktar TB3.

Этот летательный аппарат, имеющий складную конструкцию крыла, пригоден для использования на вертолетоносцах и авианосцах. Bayraktar TB3 предоставляет возможность проведения морских операций с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов.

Bayraktar TB3 проектировали с учетом размещения на перспективном универсальном десантном корабле Anadolu. На таком УДК удастся разместить до 30-50 беспилотников складной конструкции. При этом не исключается базирование на сухопутных аэродромах.

БПЛА Bayraktar TB3 получил автопилот, способный решать некоторые задачи – осуществлять взлет и посадку, в т.ч. с палубы, а также совершать полет по заданному маршруту. Bayraktar TB3 сможет принимать автономные решения, независимо от нахождения вдали от прямой видимости, так что им можно будет управлять с больших расстояний.