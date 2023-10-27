«Обстановка патовая»: Лукашенко призывает к переговорам о «земле и мире» в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию и Украину как можно скорее начать мирные переговоры. По его мнению, садиться за стол переговоров следует без каких-либо предварительных условий.

«Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — дали команду «Стоп»: никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем — о земле и о мире», — сказал Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, Киев обязательно поднимает вопрос Восточной Украины, Донбасса и Крыма: «Но делать это надо за столом переговоров, чтобы никто не воевал и не гибли люди».

Президент Беларуси отметил, что проблемы есть как у украинцев, так и россиян. «В целом, обстановка сейчас складывается патовая — никто не может ничего сделать и как-то серьезно укрепить и продвинуть свои позиции. Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись, а гибнут люди», — заключил он.