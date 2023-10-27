ЕС торопит Баку и Ереван

Европейский союз призывает к завершению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией до конца года. Об этом говорится в документе, принятом по итогам двухдневного заседания Совета ЕС.

При этом председатель Евросовета Шарль Мишель высказал намерение ЕС продолжать свою посредническую роль.

«Мы решительно настроены продолжать действовать в качестве посредников с целью содействия Евросоюза нормализации между Азербайджаном и Арменией, основанной на принципах взаимного признания территориальной целостности и суверенитета», — сказал Мишель на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневных заседаний Европейского совета.

Мишель рассказал о состоявшемся «стратегическом обмене мнениями» по этой теме. Глава Евросовета подчеркнул важность хорошей координации этой работы и отметил «прочное единство» европейских руководителей по данному вопросу.