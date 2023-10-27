Указ Ильхама Алиева по Минздраву Азербайджана

В сферу деятельности министерства входит обеспечение контроля за качеством медицинских услуг. В обязанности министерства будет входить утверждение тарифов на медицинские услуги, не входящие в пакет услуг и оказываемые подведомственными медицинскими учреждениями населению на платной основе, а также тарифов на медицинские услуги незастрахованным лицам.

Внесены изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджана. В связи с этим президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Также в целях рассмотрения повторных жалоб физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Министерстве здравоохранения, на решения, действия или бездействие министерства или подведомственных ему учреждений (за исключением правонарушений, связанных с коррупцией), а также жалоб, поданных кандидатами по результатам собеседования при приеме на государственную службу, в министерстве на общественных (неоплачиваемых) началах будет создан коллегиальный орган - Апелляционный совет. Положение Апелляционного совета утверждается министром здравоохранения Азербайджана.

Кроме того, в указе о внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения говорится об упразднении должности первого заместителя министра здравоохранения. В настоящее время у министра есть первый заместитель, а также четыре заместителя, назначаемые на должность и освобождаемые от нее президентом Азербайджанской Республики. В соответствии с изменениями, наряду с должностью первого заместителя министра, упразднена также должность заместителя министра. Таким образом, у министра здравоохранения будет три заместителя.

Также, согласно указу, в расходы на содержание Министерства здравоохранения Азербайджана также включены внебюджетные средства. Расходы на содержание и деятельность министерства, а также его материально-техническое обеспечение будут финансироваться за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики, внебюджетных средств и других предусмотренных законом источников.

Кроме того, в обязанности министерства входит ведение государственного реестра лиц, имеющих право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Азербайджанской Республике.