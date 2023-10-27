Джейхун Байрамов рассказал о взаимоотношениях с Турцией

Министр отметил, что празднование 100-летия со дня основания Турецкой Республики является важной датой и источником гордости не только для братского турецкого народа, но и для всего тюркского мира.

В преддверии национального праздника – Дня Республики Турции глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству Anadolu заявил, что Шушинская декларация является ключевым элементом в развитии отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.

Байрамов подчеркнул значительные совместные проекты, реализуемые обеими странами в различных отраслях. Он выразил уверенность в дальнейшем росте объема взаимных инвестиций и товарооборота между странами, отметив: «На будущее у нас также большие планы. Объем взаимных инвестиций, товарооборот растут с каждым днем».

Он особо подчеркнул значимость энергетической безопасности в современном мире и успехи в проектах в сфере нефти и газа, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, TAP.

Министр также остановился на роли Азербайджана и Турции в Организации тюркских государств (ОТГ), где обе страны активно участвуют в деятельности организации и вовлечены в важные трехсторонние и четырехсторонние платформы. Байрамов отметил, что сотрудничество двух стран выходит за рамки двусторонних взаимоотношений и охватывает более широкую географию. «Благодаря взаимной поддержке мы становимся сильнее. Это обеспечит благополучие наших государств и народов, а реализация Шушинской декларации, в свою очередь, расширит наши возможности», — сказал он.

Байрамов также отметил, что азербайджанские дипломаты защищают интересы Турции как свои собственные, а турецкие дипломаты защищают интересы Азербайджана.

Дипломат также коснулся поддержки Турции во время Отечественной войны. «Позиция турецкого народа и государства в период 44-дневной войны была очень важна для нас. Политическая и моральная поддержка, оказанная Азербайджану, укрепила наши силы и стала ясным посланием всему миру», - констатировал министр.