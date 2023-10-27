Чемпион Европы Азербайджан победно дебютировал на чемпионате мира в ОАЭ Обновлено 22:02
Сборная Азербайджана обыграла Ирак в первом матче на чемпионате мира в ОАЭ.
Наша команда победила со счетом 2:0. На 16-й минуте счет в матче открыл Мирмехти Рзаев. А на 28-й пенальти реализовал Эльвин Ализаде.
Также стоит отметить, что на 49-й минуте Тамкин Халилзаде не реализовал пенальти.
*** 18:11
Сегодня в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) действующий чемпион Европы по мини-футболу сборная Азербайджана проведет свой первый матч на чемпионате мира.
В игре, которая начнется в 21:00, нашим соперником будет сборная Ирака. Азербайджан попал в группу «G», где также выступают Египет и Кувейт. В 1-м туре египтяне обыграли кувейтцев со счетом 2:0.
29 октября сборная Азербайджана сыграет с Египтом, а 31-го – с Кувейтом.
Всего на чемпионате мира 32 команды поделены на восемь групп. По две лучшие команды выйдут в 1/8 финала.
Напомним, сборная Азербайджана по мини-футболу стала чемпионом Европы в 2022 году. Для нашей команды это первый чемпионат мира.
Соревнования по мини-футболу в отличие от футзала проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола.
Состав сборной Азербайджана: Давуд Керими, Агасеид Гасымов, Турал Нариманов, Реван Керимов, Талех Бабаев, Миркямиль Алиев, Сеймур Мамедов, Александр Шемонаев, Асиф Зейналов, Ризван Фарзалиев, Эльвин Ализаде, Джафар Джафаров, Мирмехти Рзаев, Вели Гафаров, Вусал Исаев, Тамкин Халилзаде, Эшгин Тагиев.
Главный тренер – Эльшад Гулиев.