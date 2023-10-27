Сборная Азербайджана обыграла Ирак в первом матче на чемпионате мира в ОАЭ.

Наша команда победила со счетом 2:0. На 16-й минуте счет в матче открыл Мирмехти Рзаев. А на 28-й пенальти реализовал Эльвин Ализаде.

Также стоит отметить, что на 49-й минуте Тамкин Халилзаде не реализовал пенальти.

*** 18:11

Сегодня в Рас-эль-Хайма (ОАЭ) действующий чемпион Европы по мини-футболу сборная Азербайджана проведет свой первый матч на чемпионате мира.