Названы имена комендантов Ходжалы и Тертера обновлено 18:55
Согласно подписанным соответствующим приказам, полковник Заур Набиев назначен комендантом Ходжалы, а полковник Эльчин Гасымов - комендантом Тертера.
*** 18:14
В Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены временные коменданты, в Ханкенди также создан городской отдел полиции, сообщил глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов на заседании коллегии.
Глава ведомства также отметил, что на освобожденных от оккупации территориях приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка, каждый дом, каждое здание и объекты инфраструктуры были взяты под охрану.