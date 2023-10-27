Награду Гаджиеву от имени и по поручению Токаева вручил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

Дипломат отметил, что Гаджиев награжден орденом за вклад в развитие добрососедских связей между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, укрепление стратегических и союзнических отношений между двумя странами.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана поблагодарил руководство Казахстана за высокую оценку его деятельности и подчеркнул, что и дальше будет вносить посильный вклад в развитие всестороннего стратегического сотрудничества.