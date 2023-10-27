Палестина готова к переговорам

Палестина готова к мирным переговорам с Израилем, сообщил посол Палестинской автономии в Москве Абдель Хафиз Нофал.

"Во-первых, мы говорим об остановке огня, чтобы допустить помощь (в сектор Газа). Если после этого будут выдвинуты серьезные, конструктивные предложения по урегулированию - власти Палестины готовы к переговорам. Махмуд Аббас выступает за мир, за это подвергается критике. Палестина готова к мирным переговорам", - сказал Нофал.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписать приказ о наземной операции в Газе.