В Турции вновь заявили, что ХАМАС – не террористы

Глава МИД Турции Хакан Фидан вслед за президентом страны повторил, что Турция не признает ХАМАС террористической организацией.

«Анкара рассматривает ХАМАС в качестве политической партии в системе палестинского государства», - сказал он.

Однако, как подчеркнул Фидан, это вовсе не означает, что «Турция одобряет убийство мирных жителей».

Он отметил, что Турция поддерживает установление мира в регионе.

«Если Израиль хочет мира, то должен уважать права палестинцев жить на своих землях и в своем государстве», - подчеркнул глава МИД Турции.

Фидан добавил, что необходимо пресечь дальнейшее распространение кризиса в Газе. По его мнению, если это не произойдет, на глобальном уровне могут произойти худшие события.

По его словам, предложенный Турцией принцип стран-гарантов предусматривает создание независимого Палестинского государства.