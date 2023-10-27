Кум Путина ввез в Россию новую итальянскую яхту

Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук ввез в Россию новую итальянскую яхту за 9,6 млн долларов, пишут российские СМИ.

Яхта прошла российскую таможню и подошла к российским водам под флагом Палау.

На борту 28-метрового скоростного судна Pershing 9X компании Ferretti Group есть четыре каюты с 8 спальными местами. Яхта была спущена на воду в 2023 году.

Получателем яхты в таможенных документах указана АО «Ренессанс», бенефициарным владельцем которой является супруга Медведчука Оксана Марченко. Фирма оформила «временный ввоз» яхты, что освобождает ее от уплаты таможенных платежей.