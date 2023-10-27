Европа полна решимости помирить Азербайджан и Армению
Лидеры стран Европейского Союза (ЕС) заявили о намерении продолжить посредничество в нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявил президент Совета Евросоюза Шарль Мишель после саммита, состоявшегося в Брюсселе.
По словам Мишеля, лидеры ЕС обсудили ситуацию на Южном Кавказе, они привержены содействию посредническим усилиям ЕС по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета стран.
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