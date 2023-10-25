Израиль пытается пробиться в Газу добавлено видео; обновлено
Израильская армия пытается войти в Газу через районы, которые она проверяла в течение нескольких дней. Столкновения происходят в районах Бурейдж/Джур-эд-Дик и Бейт-Лахия. В настоящее время ожесточенные бои между палестинскими боевиками и ЦАХАЛ идут во многих районах на востоке сектора Газа. Поступает информация, что израильские солдаты пытаются проникнуть в лагерь беженцев Джабалия.
Между тем представители "Хезболлы" утверждают, что группа израильских солдат якобы была взята в плен при отступлении. По версии ХАМАС, израильское вторжение захлебнулось, поэтому ЦАХАЛ якобы начал называть его "маневром".
October 27, 2023
*** 00:50
В телеграм-каналах опубликованы кадры боев ХАМАС и израильской армии в секторе Газа.
Напомним, представители ЦАХАЛ заявили, что сейчас речь не о начале полномасштабной наземной операции, а о "расширении операции, проводимой в Газе". Также израильская авиация продолжает наносить удары по Газе.
ХАМАС заявляет, что его силы отражают наступление израильских войск.
October 27, 2023
*** 00:31
Военное крыло ХАМАС заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.
*** 23:44
7-я танковая бригада ЦАХАЛ вошла на территорию сектора Газа.
October 27, 2023
*** 23:34
В палестинском сегменте соцсетей звучат призывы ко всем мусульманам мира присоединиться к войне с Израилем и воевать во всех странах мира.
*** 23:25
Израиль уничтожает ХАМАС с моря, воздуха и суши, написал в соцсетях советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
"Этим вечером Армия обороны Израиля расширяет свои действия по уничтожению власти ХАМАС в Газе. С моря, воздуха и суши.
"Параллельно с этим ВВС продолжают уничтожение военного потенциала террористов по всей территории сектора", - отметил Гендельман.
*** 23:03
Израильские СМИ сообщают о перестрелке между армией Израиля и террористами ХАМАС на севере сектора Газа.
* * * 22:03
Израильские танки двигаются в сторону сектора Газа в районе города Бейт-Ханун, утверждает Sky News Arabia.
October 27, 2023
*** 21:44
Силы ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа, сообщают израильские СМИ.
Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ активизировал авиаудары по Газе «очень значительным образом»: «Мы продолжим наносить удары по городу Газа и вокруг него». Он в очередной раз призвал население северной части сектора Газа, в том числе города Газа, перемещаться на юг.
Тем временем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден поставлен в известность о новом развитии событий в ходе войны между Израилем и сектором Газа.
*** 21:22
Израиль начинает наземную операцию в Газе, сообщил представитель ЦАХАЛ.
Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари, «ВВС весьма активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность».
*** 21:10
Артиллерия работает у границы Израиля и сектора Газа, идут танковые обстрелы, передает CNN.
*** 21:05
Военное крыло ХАМАС «Бригады Изз эддина аль-Кассама» заявило об обстреле Тель-Авива в ответ на обстрел сектора Газа.
October 27, 2023
October 27, 2023
*** 20:28
Сектор Газа находится под мощным обстрелом со стороны Израиля, сообщают зарубежные телеграм-каналы.
Сообщается, что в городе отключены мобильная связь и интернет.
October 27, 2023
October 27, 2023
October 27, 2023