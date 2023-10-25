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Израильская армия пытается войти в Газу через районы, которые она проверяла в течение нескольких дней. Столкновения происходят в районах Бурейдж/Джур-эд-Дик и Бейт-Лахия. В настоящее время ожесточенные бои между палестинскими боевиками и ЦАХАЛ идут во многих районах на востоке сектора Газа. Поступает информация, что израильские солдаты пытаются проникнуть в лагерь беженцев Джабалия. Между тем представители "Хезболлы" утверждают, что группа израильских солдат якобы была взята в плен при отступлении. По версии ХАМАС, израильское вторжение захлебнулось, поэтому ЦАХАЛ якобы начал называть его "маневром". pic.twitter.com/M1aitoB45p — Newsfeed (@Newsfeed883920) October 27, 2023

*** 00:50 В телеграм-каналах опубликованы кадры боев ХАМАС и израильской армии в секторе Газа. Напомним, представители ЦАХАЛ заявили, что сейчас речь не о начале полномасштабной наземной операции, а о "расширении операции, проводимой в Газе". Также израильская авиация продолжает наносить удары по Газе. ХАМАС заявляет, что его силы отражают наступление израильских войск. pic.twitter.com/53uRil5lqf — Newsfeed (@Newsfeed883920) October 27, 2023

*** 00:31 Военное крыло ХАМАС заявило, что противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

*** 23:44 7-я танковая бригада ЦАХАЛ вошла на территорию сектора Газа. pic.twitter.com/0gMYvIZixN — Newsfeed (@Newsfeed883920) October 27, 2023

*** 23:34 В палестинском сегменте соцсетей звучат призывы ко всем мусульманам мира присоединиться к войне с Израилем и воевать во всех странах мира.

*** 23:25 Израиль уничтожает ХАМАС с моря, воздуха и суши, написал в соцсетях советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. "Этим вечером Армия обороны Израиля расширяет свои действия по уничтожению власти ХАМАС в Газе. С моря, воздуха и суши. "Параллельно с этим ВВС продолжают уничтожение военного потенциала террористов по всей территории сектора", - отметил Гендельман.

*** 23:03 Израильские СМИ сообщают о перестрелке между армией Израиля и террористами ХАМАС на севере сектора Газа. * * * 22:03 Израильские танки двигаются в сторону сектора Газа в районе города Бейт-Ханун, утверждает Sky News Arabia. pic.twitter.com/eGYRl1u5hv — Newsfeed (@Newsfeed883920) October 27, 2023

*** 21:44 Силы ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа, сообщают израильские СМИ. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ активизировал авиаудары по Газе «очень значительным образом»: «Мы продолжим наносить удары по городу Газа и вокруг него». Он в очередной раз призвал население северной части сектора Газа, в том числе города Газа, перемещаться на юг. Тем временем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден поставлен в известность о новом развитии событий в ходе войны между Израилем и сектором Газа.

*** 21:22 Израиль начинает наземную операцию в Газе, сообщил представитель ЦАХАЛ. Как сообщил представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари, «ВВС весьма активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность».