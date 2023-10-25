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Израиль не допускает возможность участия военных из других государств в своих операциях. Об этом заявил посол страны во Франции Рафаэль Морав в эфире радиостанции Europe 1. "Израиль всегда боролся сам со своими врагами, и так будет продолжаться. Мы никогда не просили помощи в виде направления нам (иностранных) войск. Речи об отправке французских военнослужащих в Израиль или сектор Газа быть не может", - отметил он, исключив какое-либо участие солдат ВС Франции даже при желании со стороны Парижа.

*** 00:02 Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Марк Регев заявил иностранным журналистам, что «сегодня вечером начинается перелом, ХАМАС почувствует наш гнев». Наряду с этим представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что объявленное расширение масштабов сухопутной военной операции не является началом наземной операции в Газе. Между тем Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

*** 23:04 Радикальное движение ХАМАС заявило о готовности противостоять наземной операции израильских ВС. Вместе с тем, как сообщает издание The Washington Рost, США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе в пользу более "точечных" ударов с воздуха.

*️** 22:36 Представитель ХАМАС заявил, что движение освободит пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня. При этом ХАМАС готов освободить лишь "гражданских заложников" в обмен на пятидневное прекращение огня в секторе Газа, израильские солдаты при этом останутся в плену для обмена на арестованных членов движения. При этом источник в американской администрации заявил CNN, что по ходу усиления бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля представители США продолжают переговоры по освобождению заложников.

*** 22:28 Радикальное движение ХАМАС выпустило заявление с призывом к «немедленным действиям», чтобы остановить израильские бомбардировки сектора Газа. «Призываем арабские и мусульманские страны и мировое сообщество взять ответственность и предпринять немедленные действия, чтобы остановить преступления и серию избиений нашего народа», - цитирует заявление группировки издание AFP. В ХАМАС также заявили, что сектор Газа подвергся атаке израильских ВС «с суши, моря и воздуха».

*** 22:12 ХАМАС массированно обстреливает город Сдерот на юге Израиля. В то же время группировка "Исламский джихад" заявила об обстрелах Ашкелона и Сдерота.