Иордания пугает Израиль страшными последствиями обновлено 23:08
МИД Иордании предупредил, что результатом наземной операции Израиля в секторе Газа станет «гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы».
*** 22:20
Официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Тем временем в Белом доме отказались комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа.