МИД Иордании предупредил, что результатом наземной операции Израиля в секторе Газа станет «гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы».

*** 22:20

Официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Тем временем в Белом доме отказались комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе Газа.