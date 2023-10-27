Дрон-камикадзе пытался атаковать американскую базу

В пятницу американские войска на западе Ирака сбили недалеко от своей базы ударный дрон-камикадзе, сообщил военный источник агентству AFP.

По словам источника, дрон был замечен в нескольких километрах от авиабазы «Аль-Ассад» в Ираке, и его успешно сбили без происшествий. Ответственность за эту атаку взяла группировка, называющая себя «Исламское сопротивление в Ираке».

И в Ираке, и в Сирии действуют вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном и особенно его Корпусом стражей исламской революции. Именно с их стороны примерно 3,5 тыс. американских военных в этих странах ожидают атак на фоне обострения войны в Газе.

Минувшей ночью американские истребители и дроны нанесли удары по складам боеприпасов КСИР в Сирии, чтобы, как говорят в Вашингтоне, показать, что нападения на американские войска в регионе без ответа не останутся.