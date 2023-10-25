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ХАМАС заинтересован в установлении режима прекращения огня на несколько дней и требует освободить своих сторонников из израильских тюрем в обмен на 100 заложников, которые удерживаются в секторе Газа, сообщило палестинское агентство Maan. Израильская сторона была готова согласиться на перемирие с радикалами "длительностью несколько часов, а возможно, и дней под международным контролем", заявил агентству источник.

*** 23:52 Расширение масштаба операций, происходящих сейчас в секторе Газа, не являются официальным наземным вторжением, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари в интервью ABC News. Ранее другой представитель ЦАХАЛ заявил, что к утру израильские солдаты наверняка вернутся на исходные позиции вокруг сектора Газа. Он заявил, что о начале полномасштабной операции "здесь и сейчас пока речи не идет".

*** 23:16 Решение расширить наземные операции в Газе было принято израильским военным кабинетом в четверг вечером после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик, пишет издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. Между тем глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в соцсети Х подтвердил начало наземной операции Израиля в Газе.