Полиция не пустила палестинцев к гробнице Иосифа ВИДЕО; обновлено 01:09

Палестинская служба безопасности в Наблусе (город на Западном берегу реки Иордан) разгоняет шествие, направляющееся к гробнице Иосифа, в поддержку сектора Газа.

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Арабы, населяющиеся Западный берег реки Иордан, контролирующийся частично Палестинской национальной администрацией, а частично – Израилем, вышли на демонстрации в поддержку ХАМАС.

В городе Хеврон наблюдаются столкновения между солдатами ЦАХАЛ и демонстрантами.