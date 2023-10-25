Полиция не пустила палестинцев к гробнице Иосифа ВИДЕО; обновлено 01:09
Палестинская служба безопасности в Наблусе (город на Западном берегу реки Иордан) разгоняет шествие, направляющееся к гробнице Иосифа, в поддержку сектора Газа.
October 27, 2023
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Арабы, населяющиеся Западный берег реки Иордан, контролирующийся частично Палестинской национальной администрацией, а частично – Израилем, вышли на демонстрации в поддержку ХАМАС.
В городе Хеврон наблюдаются столкновения между солдатами ЦАХАЛ и демонстрантами.
October 27, 2023
October 27, 2023
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