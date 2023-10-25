ПВО Египта сбивают йеменские беспилотники и ракеты, атакующие Израиль, летящие на цели над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении.

Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез.

Наряду с этим сообщается, что хуситы запустили ракеты из Йемена по городу Эйлат на юге Израиля. Израильские СМИ сообщают, что американским кораблям в Красном море не удалось перехватить ракеты.