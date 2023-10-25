Газа в огне видео; обновлено 02:28
Сектор Газа под мощной бомбардировкой.
October 27, 2023
October 27, 2023
*** 01:30
Израиль отвергает «постыдный» призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня, написал глава МИД Израиля Эли Коэн в соцсети Х.
«Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ», - отметил израильский министр.
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ХАМАС приветствовало принятие ГА ООН внесенной Иорданией резолюции по Ближнему Востоку.
Движение ХАМАС приветствовало принятие ГА ООН внесенной Иорданией резолюции по Ближнему Востоку и потребовало ее немедленного выполнения.
Резолюция ГА ООН по теме обострения палестино-израильского конфликта была подготовлена Иорданией и еще 40 странами. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. Кроме того, резолюция содержит призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право, не наносить удары по мирным, гражданским объектам.
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ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции в Генассамблее, заявил постпред Израиля в организации Гилад Эрдан.