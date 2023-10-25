«Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ», - отметил израильский министр.

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ХАМАС приветствовало принятие ГА ООН внесенной Иорданией резолюции по Ближнему Востоку.

Движение ХАМАС приветствовало принятие ГА ООН внесенной Иорданией резолюции по Ближнему Востоку и потребовало ее немедленного выполнения.

Резолюция ГА ООН по теме обострения палестино-израильского конфликта была подготовлена Иорданией и еще 40 странами. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, также она содержит призыв к сторонам конфликта организовать немедленное гуманитарное перемирие, которое в итоге приведет к прекращению боевых действий. Кроме того, резолюция содержит призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право, не наносить удары по мирным, гражданским объектам.