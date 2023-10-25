Взрывы в Украине обновлено 02:13

Взрывы раздались в Днепре, сообщают местные СМИ. 

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Также сообщают о взрывах в Кривом Роге.

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Взрывы раздаются в Измаильском районе Одесской области, сообщают местные СМИ.

В районе находится одноименный порт на реке Дунай - один из крупнейших в регионе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.