Взрывы в Украине обновлено 02:13
Взрывы раздались в Днепре, сообщают местные СМИ.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Также сообщают о взрывах в Кривом Роге.
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Взрывы раздаются в Измаильском районе Одесской области, сообщают местные СМИ.
В районе находится одноименный порт на реке Дунай - один из крупнейших в регионе.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога.