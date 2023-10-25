США дают Израилю зеленый свет

США не устанавливают красных линий для Израиля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, которого цитирует издание ABC.

Кирби не стал комментировать расширенный наземный рейд израильской армии в сектор Газа, только отметив, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону.

Также он заявил, что США все еще ведут активные переговоры об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, Кирби не стал отвечать, знали ли США о планах Израиля расширить операцию.