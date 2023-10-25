Это правда начало наземного вторжения?

Многие восприняли заявление израильской армии о расширении сухопутной операции как сигнал, что ожидаемое многими наземное вторжение в Газу начинается. Корреспондент BBC Пол Адамс попробовал разобраться, действительно ли это так - но однозначного ответа просто нет.

«Израильская армия сегодня вечером явно нарастила интенсивность операции в Газе, и последствия будут, видимо, опустошительными. Но выяснить, означает ли этого начало полномасштабного наземного вторжения, которого все ожидали, очень трудно.

Мне известно, что западные дипломаты призывают Израиль не переходить сразу к тотальному вторжению, а эскалировать его медленно, с тем, чтобы снизить вероятность того, что другие региональные игроки — «Хезболла» в Ливане, шиитские формирования в Ираке и Сирии и хуситы в Йемене — втянутся в конфликт глубже.

Опасение более широкого регионального конфликта реально, предупреждающие лампочки мигают красным по всему Ближнему Востоку. Столкновения между Израилем и «Хезболлой» происходят ежедневно. В последние дни как Израиль, так и США наносили удары по целям на территории Сирии. А в пятницу в два города на египетском побережье Красного моря прилетели ракеты. Предполагается, что их запустили из Йемена, а нацелены они были почти наверняка на Израиль.

Но есть ли у Израиля настроение прислушиваться к своим союзникам — это неясно», - говорится в репортаже.