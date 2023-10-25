Турки хотят воевать с Израилем видео
Участники многотысячных акций протеста в Стамбуле и Мерсине требуют отправить турецких солдат в сектор Газа.
October 27, 2023
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Участники многотысячных акций протеста в Стамбуле и Мерсине требуют отправить турецких солдат в сектор Газа.
October 27, 2023
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.