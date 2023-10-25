Вооруженное нападение на дом в Сумгаите: есть погибшие и раненые
В Сумгаите в частном жилом комплексе Джорат баглары, расположенном в 16-м микрорайоне, произошло вооруженное нападение на дом.
АПА сообщает, что во время нападения убиты Дагбеи Фараджев (1950 г.р.) и его дочь Сузана Каракаш (1985 г.р.). Ранения получили гражданин Турции Серкан Каракаш и Тарлан Фараджев.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Проводятся необходимые следственные мероприятия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!